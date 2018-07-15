Силуанов припугнул, что будет, если не повысить пенсионный возраст

Первый вице-премьер, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал, почему необходимо принимать пенсионную реформу, которая предусматривает повышение пенсионного возраста. Стал известен максимальный размер пенсии после реформы

Антон Силуанов стал участником программы Владимира Познера "Познер". Министр сказал, что если ничего не менять и пенсионном законодательстве, то размер пенсии по старости наших граждан снизится по отношению к получаемой ими прежней зарплате с 33% до 20% до 2030 года.

"Количество работающих граждан и количество пенсионеров будет таково, что доли, которую отчисляют за работников предприниматели, просто не хватит, для того чтобы заплатить достойную пенсию", — пояснил Силуанов.

Вице-премьер, курирующий в правительстве экономику и финансы, подчеркнул, что в 2019 году результат от повышения пенсионного возраста даст больше, чем удвоение пенсии в текущей ситуации, - сообщает РИА Новости. Как сказал министр, если примут пенсионную реформу, прибавка к пенсии составит в будущем году тысячу рублей, если бы пенсионный возраст не поняли, то в 2019 году прибавка к пенсии составила бы лишь 447 рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о пенсионной реформе. Госдума сейчас обсуждает повышение пенсионного возраста женщинам до 63 лет, мужчинам до 65.

14 июня состоялось открытие ЧМ-2018. Антон Силуанов отметил, что знает о разговорах, будто даты совпали, но уверяет - это просто случайность, никакого специального умысла у разработчиков пенсионной реформы, он тоже им является, не было.