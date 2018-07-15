В Геленджике пляжи вновь открыли для купания

Администрация города-курорта Геленджик сообщила, что все пляжи, закрытые после аварии на канализационной станции в пятницу, сегодня вновь открыты для купания. Пробы морской воды в норме.

«В Геленджике все пляжные территории открыты для купания. Исключение составляет один небольшой отрезок в районе улицы Садовой. С пляжных территорий от улицы Грибоедова до центрального причала сняты ограничения. Специалисты отдела Роспотребнадзора подтвердили, что пробы морской воды на указанных территориях соответствуют нормативным требованиям», - сообщила пресс-служба администрации Геленджика.

Ранее было запрещено купание во всей Геленджикской бухте из-за аварии на городской канализационно-насосной станции , сообщает РИА Новости.