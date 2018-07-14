Москва французам отдана

Накануне финала в Москву прибывает все больше французов и хорватов. Но если "шашечные" красно-белые футболки болельщиков балканской команды встречаются не так часто, то французский язык в центре Москвы у эти дни можно услышать практически на каждой улице центра столицы. Молодые корреспонденты АН расспросили гостей об их впечатлениях о Москве и ожиданиях от финальной игры. Мы пообщались с Кристофом и Жеромом.

- Как Вам Москва, Кристоф?

- Могу сказать, что нам тут очень нравится, Москва – это красивый и старый город. Мне безумно понравилась архитектура Москвы. В свободное время от матчей я с моим другом посетили много знаменательных мест, мы даже побывали в Мавзолее, и увидели вождя коммунистов – Владимира Ленина. Стоит уважать историю страны, в которую приехал, поэтому было познавательно. Однако нам пришлось выстоять огромную очередь, но это того стоило. Если честно, то Собор Василия Блаженного на Красной Площади мне понравился намного больше.

- А что Вам больше всего запомнилось и понравилось из путешествия по России?

- Честно говоря, понравились блинчики с красной икрой - это был лучший завтрак за всю мою жизнь, я пробовал икру, но никогда не слышал чтобы икру завертывали в блин. Фантастика! Нам очень повезло с погодой, моя бабушка говорила, чтобы я взял теплую куртку, но хорошо, что я умею смотреть прогноз погоды. Я и мой друг Жером познакомились с большим количеством русских людей, и хочу сказать, что вы очень добрые, отзывчивые люди. У меня было совсем иное ожидание от России в целом. Конечно, ментально мы разные, но мы же все люди! Сложно сказать, что больше всего запомнилось из моего путешествия, эмоции просто переполняют, наверное я спокойно смогу опредиться только дома.

- Что можете сказать относительно самого проведения ЧМ-2018?

- Я с детства люблю футбол, да и сам когда-то играл в молодежной сборной, поэтому самое для меня важное – это хороший и интересный футбол. Он на этом ЧМ, действительно, очень интересный и непредсказуемый, например, захватывающие победы России, я за вас очень рад. Хочу отметить, что в Москве и других городах очень хорошо работают волонтеры, они не раз помогали мне сориентироваться, понять, где и что находится, пару раз мне нужна была помощь в магазине с переводом, к сожалению, продавец не знал английского. Везде много указателей, карт, поэтому добраться до стадиона – это мы точно сможем .А больше всего радует, что в Москве заботятся о безопасности - много полиции, рамки с металлоискателями и специальные службы.

- Кристоф, и что же вы ожидаете от финала ЧМ? Какие у вас прогнозы?

- Только победа! Хорватия – сильная сборная, но наша команда в хорошей физической форме и боевом настрое. Я верю в победу своей сборной, хотя знаю, что игра будет очень тяжелой. Мы будем болеть и поддерживать, я приехал ради этого матча! Думаю, что счет будет 2:1. Мы отомстим за вас (смеется и подмигивает мне Кристоф)!