Сердюков и Васильева поженились, сообщил Малахов
14 июля 2018, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая чиновница российского Министерства обороны Евгения Васильева и бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков стали мужем и женой. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!», - приводит сообщение Андрея Малахова РИА Новости.
Анатолий Сердюков покинул свой высокий пост в Министерстве обороны после того, как в ведомстве была раскрыта схема крупномасштабных хищений государственной собственности.
Евгения Васильева, экс-чиновница Министерства обороны, проходила ключевой фигуранткой по делу «Оборонсервиса». Она получила пять лет колонии за хищение более 800 миллионов рублей, но в августе минувшего года вышла по УДО (условно-досрочное освобождение).
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