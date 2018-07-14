Сердюков и Васильева поженились, сообщил Малахов

Бывшая чиновница российского Министерства обороны Евгения Васильева и бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков стали мужем и женой. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. Соседи по дому в Молочном переулке рассказали о быте Сердюкова и Васильевой

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!», - приводит сообщение Андрея Малахова РИА Новости.

Анатолий Сердюков покинул свой высокий пост в Министерстве обороны после того, как в ведомстве была раскрыта схема крупномасштабных хищений государственной собственности.

Евгения Васильева, экс-чиновница Министерства обороны, проходила ключевой фигуранткой по делу «Оборонсервиса». Она получила пять лет колонии за хищение более 800 миллионов рублей, но в августе минувшего года вышла по УДО (условно-досрочное освобождение).