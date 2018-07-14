В РПЦ утвердили чин отпевания некрещеных младенцев

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил чин отпевания некрещеных младенцев, сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

«Раньше у Церкви не было возможности отпевать некрещеных младенцев. Бывает, что они рождаются на свет мертвыми. Бывает, что в первые часы или дни скоропостижно умирают в силу разных обстоятельств. Конечно, скорбящие родители приходят в храм и просят священников совершить хоть какой-то чин над умершими. Так они ищут и собственного утешения», - рассказал Александр Волков.

В богословии существуют разные точки зрения на понимание состояния души умершего младенца. Отпевание взрослых связано в первую очередь с молитвой о прощении грехов. Но это не может относиться к некрещеным младенцам, поскольку они не обладают личными грехами, пояснил священнослужитель.

Утвержденный Синодом чин отпевания некрещеных младенцев станет обязательным для всех приходов Русской православной церкви, сообщает РИА Новости.