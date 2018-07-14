Десятки ретро-автомобилей приехали на первый крымский фестиваль авто «Мост»
14 июля 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне десятки классических автомобилей благополучно добрались по Крымскому мосту до полуострова, где проходит первый крымский фестиваль авто «Мост», пишут "Аргументы недели-Крым".
«Аргументы недели – Крым» публикуют видеозапись, на которой запечатлены все машины-участники этого фестиваля. На ролике колонна подъезжает по дороге к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.
Ознакомиться с историей уникальных автомобилей можно будет и 15 июля на смотровой площадке Ай-Петри.
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