Десятки ретро-автомобилей приехали на первый крымский фестиваль авто «Мост»

Накануне десятки классических автомобилей благополучно добрались по Крымскому мосту до полуострова, где проходит первый крымский фестиваль авто «Мост», пишут "Аргументы недели-Крым".

«Аргументы недели – Крым» публикуют видеозапись, на которой запечатлены все машины-участники этого фестиваля. На ролике колонна подъезжает по дороге к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.

Ознакомиться с историей уникальных автомобилей можно будет и 15 июля на смотровой площадке Ай-Петри.