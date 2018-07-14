Жители Сакского района и части Евпатории в Крыму остались без электрэнергии

В Крыму остались без электрэнергии жители Сакского района и части города Евпатория. Согласно информации Минэнерго России, в субботу, 14 июня, в 10:47 отключились три линии электропередачи напряжением 110 Кв.

В 10:53 части потребителей свет уже вернули. При этом мощность отключенных потребителей составляет 12 МВт. Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.

В пятницу, 13 июня, без электроснабжения в Крыму оказались часть жителей Симферополя и Севастополя. По данным источников РБК, причиной подачи электроэнергии могла стать авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтверждал информацию об аварии. В результате без света оставались почти 2 млн 35 тысяч человек.

Энергетики достаточно оперативно устранили аварию. Аксенов поблагодарил руководство и сотрудников энергетической компании за оперативное восстановление электроснабжения Крыма.