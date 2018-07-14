Пропавшего в Сочи 13-летнего подростка нашли мертвым

Пропавшего при спуске с горы Фишт недалеко от Сочи 13-летнего подростка нашли мертвым. Подросток из Новосибирской области Всеволод Коростелев был членом туристической группы из 10 подростков в возрасте от 11 до 16 лет.

Их сопровождали трое взрослых. Поход в установленном порядке зарегистрирован не был. По версии следствия, 3 июля юные туристы проходили через лесистую местность в двух километрах от села Бабук-Аул. В какой-то момент подросток отбился от группы. Сразу начались его поиски.

Поиски ребенка все 10 дней не прекращались ни на минуту. В поисковой операции принимали участие полиция, спасатели, следователи, криминалисты, егеря, альпинисты, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и другие добровольцы.

Задействованы вертолеты, беспилотники и другая спецтехника. Родители мальчика уже прибыли в Сочи

По данным СКР, тело пропавшего мальчика обнаружено в пятницу, 13 июля, в труднодоступной местности.