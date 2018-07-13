На выходных Черноморское побережье накроет непогода, предупреждает МЧС
13 июля 2018, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]
Главк МЧС по Краснодарскому краю предупреждает, что в ближайшие несколько дней на Черноморском побережье повысится вероятность формирования смерчей. Вероятны сильные дожди и грозы.
«С вечера 14 и до 16 июля включительно над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей», - сообщили в региональном спасательном ведомстве.
В эти же дни на Черноморском побережье в Краснодарском крае вероятны сильные дожди, грозы, град. Ветер может достигать 20-25 м/с. Из-за этого в реках Краснодарского края и Черноморского побережья возможен подъем уровня воды.
Сотрудники МЧС по Краснодарскому краю призывают туристов и местных жителей воздержаться от отдыха на воде или у воды, сообщает РИА Новости.
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