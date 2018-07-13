Учёные РАН проявили пещерное любопытство
13 июля 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Ведущие ученые Крымского федерального университета совместно с заведующим отделом археологии каменного века Института археологии РАН Константином ГАВРИЛОВЫМ исследуют открытую недавно пещеру, пишут "Аргументы недели-Крым".
Как сообщили в пресс-службе университета, работа ученых по изучению карстовой пещеры и найденных костных останков начнется в понедельник.
Напомним, в Белогорском районе при проведении дорожных работ по строительству трассы «Таврида» была вскрыта карстовая полость. После спелеологи провели топографическую съемку пещеры. Протяженность отснятых ходов составляет 1015 метров, а это значит, что найденная пещера – самая протяженная в предгорном Крыму. Ей дали рабочее название «Трасса «Таврида».
В пещере обнаружили большое количество костных захоронений древних животных. Это первая такая находка в России и крупнейшая в мире. Предположительно, в пещере жили гигантские гиены.
Накануне на пресс-конференции специалисты сообщили, что в ближайшие время крымчанам и гостям полуострова не удастся увидеть находку своими глазами.
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