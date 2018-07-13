Учёные РАН проявили пещерное любопытство

Ведущие ученые Крымского федерального университета совместно с заведующим отделом археологии каменного века Института археологии РАН Константином ГАВРИЛОВЫМ исследуют открытую недавно пещеру, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как сообщили в пресс-службе университета, работа ученых по изучению карстовой пещеры и найденных костных останков начнется в понедельник.

Напомним, в Белогорском районе при проведении дорожных работ по строительству трассы «Таврида» была вскрыта карстовая полость. После спелеологи провели топографическую съемку пещеры. Протяженность отснятых ходов составляет 1015 метров, а это значит, что найденная пещера – самая протяженная в предгорном Крыму. Ей дали рабочее название «Трасса «Таврида».

В пещере обнаружили большое количество костных захоронений древних животных. Это первая такая находка в России и крупнейшая в мире. Предположительно, в пещере жили гигантские гиены.

Накануне на пресс-конференции специалисты сообщили, что в ближайшие время крымчанам и гостям полуострова не удастся увидеть находку своими глазами.







