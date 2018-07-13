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Слушатель на час вместо друга и мамы. Выживаем в большом городе
13 июля 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Не совсем обычные услуги стали появляться в сети, но, как говорится, если есть спрос - будет и предложение. Жители мегаполисов, несмотря на толпы людей вокруг, всё больше ощущают себя одинокими, вплоть до того, что им не с кем перекинуться словечком и поделиться секретом. Вот для таких людей появилась услуга друга на час.
Это может быть друг, слушатель как угодно. Помните, раньше были собутыльники на час, успешно пошел бизнес мужа на час (не интим, а оказание бытовых услуг), потом расцвели эскорт-услуги. Почему бы не поэксплуатировать и тему дружбы.
Рынок этот пока не очень развит и популярен, но благодаря стоимости - от 100 рублей до 3 000 - быстро набирает обороты. Причём, слушатели делятся на тех, кто работает исключительно на удалёнке, по телефону, и тех, кто готов пообщаться с клиентом с глазу на глаз, посидеть в кафе, принять на грудь чужого горя или радости. Дефицит общения в обществе породил вот такую вот странную услугу.
Спросите, почему бы в таком случае, как на Западе, не обратиться к профессиональному психологу? Но специалисты говорят, что стоит он дорого, да и какой-то инстинктивный страх перед врачом сдерживает. Возможно, таким образом мы только готовимся к тому, чтобы всё-таки прийти к услугам профессионального психолога, но это в будущем. А пока слушатели стараются не давать никаких советов, просто поддерживают беседу, сочувствуют и сопереживают. А это уже не мало для человека одинокого. Помните, как в поездах мы легко говорили за жизнь с совершенно незнакомыми людьми, которым сообщали то, что самым близким не всегда расскажешь. Вот так и слушатель пропускает через себя чужую жизнь и немного зарабатывает на этом. В основном это люди с высшим образованием, например, женщины в декрете или временно безработные. Так что слушает вас, оказывается, не только Бог, майор в телефонной трубке, но и такой же живой человек. Может, кто-то в результате таких бесед подружится и наяву!
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