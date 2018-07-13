Кирсана Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE
13 июля 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 13 июня, стало известно, что гражданин РФ Кирсан Илюмжинов был отстранен от должности президента Международной шахматной федерации. Соответствующее решение было принято комиссией по этике FIDE.
В сообщении говорится, что Илюмжинов отстранен на срок 18 месяцев, 12 из которых являются условными с испытательным сроком. Как отмечается сегодня на официальном сайте FIDE, фактически россиянин не будет занимать должность президента Международной шахматной федерации в течение шести месяцев.
Напомним, ранее Кирсану Илюмжинову уже предлагали уйти в отставку из-за трудностей в сфере финансовых обязательств FIDE. Это связано с внесением президента организации в санкционный список США.
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