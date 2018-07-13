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Челябинцам рассказали, как сохранить здоровье и счастливо дожить до пенсии
13 июля 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня много говорят об активном долголетии, а вот качество жизни людей среднего возраста, к сожалению, остается за бортом. В самом деле, когда мы молоды, энергичны и полны сил, на первые тревожные звоночки неблагополучию попросту некогда обращать внимания. Работа, карьера, семья поглощает все время человека цветущего возраста. Но, как справедливо замечают врачи, заботиться о здоровье надо начинать смолоду. О том, как улучшить качество жизни людям в возрасте 25-45 лет шла речь на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс».
- Начинать надо с диспансеризации – это отличная возможность выявить факторы риска, вовремя устранить их и сохранить здоровье на долгие года, - советует главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева. – Южноуральцы зрелого возраста активно используют такую возможность. Что касается работающей молодежи, то их надо мотивировать к прохождению диспансеризации.
Между тем стрессы, гиподинамия, «быстрая» еда – неизменные спутники жителя мегаполиса – подтачивают даже богатырское здоровье. Как отмечает главный врач-невролог, директор клиники «Доктор ОСТ» Оксана Кузина, неврологические, сердечно-сосудистые заболевания, болезни пищеварительной системы молодеют. В прошлом эти недуги были проблемой тех, кому за 50, сейчас все чаще встречаются у пациентов чуть старше 30 лет.
- Медицина бурно развивается, сегодня больницы, в том числе наш центр обладает мощными диагностическими возможностями, - говорит Оксана Кузина. – Это позволяет выявлять заболевания на самой ранней стадии и своевременно лечить их. Наши новейшие диагностические системы могут, например, «разглядеть» начинающиеся когнитивные нарушения (снижение памяти, интеллектуальных возможностей, быстрая утомляемость и так далее).
Современные методики лечения позволяют помочь пациентам с различными патологиями, в том числе поставить на ноги людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, и даже обойтись без хирургического вмешательства. Главное – как можно раньше обратиться к специалисту. А после выздоровления врачи непременно рекомендуют занятия физкультурой. Особенно полезна скандинавская ходьба, плавание.
- Систематические занятие физкультурой благотворно влияет на качество жизни, - заверяет начальник отдела физической культуры и массового спорта областного минспорта Елена Еремеева. – На Южном Урале созданы все условия.
Физическая активность, рациональное питание, отказ от вредных привычек и, безусловно, профилактика заболеваний помогут встретить полувековой юбилей на пике активности.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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