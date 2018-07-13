Стало известно, когда в Москве может открыться станция Замоскворецкой линии метро "Беломорская". Информацию предоставил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Согласно последним данным, "Беломорская" может быть введена в эксплуатацию уже до конца текущего года. Хуснуллин подчеркнул, что существует сложность – специалистам позволяют работать всего два часа в день, передает в пятницу, 13 июня, РИА "Новости".

В беседе с журналистами заместитель мэра Москвы отметил, что если рабочим предоставят хотя бы четыре часа, то в декабре станция будет открыта.