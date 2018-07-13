Москвичи смогут бесплатно получить консультацию врачей в 10 городских парках

Жители Москвы получат возможность бесплатно проверить здоровье, получить консультацию врачей и присутствовать на мастер-классах. Особые шатры здоровья появятся сразу в десяти столичных парках.

Уточняется, что медики каждые выходные будут находиться на парковых территориях с 15 июля по 9 сентября текущего года. В частности, проверки можно будет пройти в музее-заповеднике "Царицыно", "Сокольниках", усадьбе Воронцово, Измайловском, Таганском и некоторых других парках, передает m24.ru.

Отмечается, что москвичам также удастся узнать у педиатров информацию о здоровье детей, а также подобрать для себя эффективную спортивную программу.