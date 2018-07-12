Апокалипсис в Чите. Американские блокбастеры отдыхают

Фотографии и видео, которые выкладывают в социальных сетях жители Читы напоминают кадры американских фильмов-катастроф. Но это вовсе не продукция голливудских продюсеров, и не кадры фантастических блокбастеров, это реальность.

Из-за самых сильных в ХХI веке дождей принес мощнейшее наводнение. Вода смывает дома, крушит мосты и магистрали. Власти объявили в Чите и Забайкальском крае режим чрезвычайной ситуации. Реки вышли из берегов, затоплено множество деревень и улиц города. А разбушевавшаяся природа никак не хочет остановиться.

Люди бросают все – автомобили, дома, скарб. Сотрудники спецподразделений эвакуируют людей, а вертолеты центра медицины катастроф вывозят из отрезанных водой районов пациентов. МЧС открыло «горячую линию» в Забайкалье для пострадавших от паводков.

Публикация от ????ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ (@tipichna_chita)12 Июл 2018 в 3:26 PDT

Между тем, губернатор края Наталья Жданова считает, что ничего особенного не происходит. «Никаких поводов для паники, тем более истерии, нагнетания страстей абсолютно нет. Ситуация находится под серьезным плановым, а не стихийным, контролем. Все, кто обязан эту ситуацию разрешать, участвуют в этом процессе», - цитирует сообщество «Типичная Чита» своего губернатора.

Но пользователи Сети давно не верят местной власти. «Вы представляете, не паниковать, люди остались без домов, без одежды, без питания и без сил на новую жизнь. Это Вы сегодня так говорите, что все под контролем, а наступит завтра и все забудут об этих людях. И останутся они одни со своей бедой, а Вы говорите не паниковать. Проходили уже с пожарами...знаем», «Она без крыши над головой не останется, ей можно и не паниковать, а что будет с нами - не важно», - написали пользователи в комментариях.