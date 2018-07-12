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Апокалипсис в Чите. Американские блокбастеры отдыхают
12 июля 2018, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]
Фотографии и видео, которые выкладывают в социальных сетях жители Читы напоминают кадры американских фильмов-катастроф. Но это вовсе не продукция голливудских продюсеров, и не кадры фантастических блокбастеров, это реальность.
Из-за самых сильных в ХХI веке дождей принес мощнейшее наводнение. Вода смывает дома, крушит мосты и магистрали. Власти объявили в Чите и Забайкальском крае режим чрезвычайной ситуации. Реки вышли из берегов, затоплено множество деревень и улиц города. А разбушевавшаяся природа никак не хочет остановиться.
Люди бросают все – автомобили, дома, скарб. Сотрудники спецподразделений эвакуируют людей, а вертолеты центра медицины катастроф вывозят из отрезанных водой районов пациентов. МЧС открыло «горячую линию» в Забайкалье для пострадавших от паводков.
Между тем, губернатор края Наталья Жданова считает, что ничего особенного не происходит. «Никаких поводов для паники, тем более истерии, нагнетания страстей абсолютно нет. Ситуация находится под серьезным плановым, а не стихийным, контролем. Все, кто обязан эту ситуацию разрешать, участвуют в этом процессе», - цитирует сообщество «Типичная Чита» своего губернатора.
Но пользователи Сети давно не верят местной власти. «Вы представляете, не паниковать, люди остались без домов, без одежды, без питания и без сил на новую жизнь. Это Вы сегодня так говорите, что все под контролем, а наступит завтра и все забудут об этих людях. И останутся они одни со своей бедой, а Вы говорите не паниковать. Проходили уже с пожарами...знаем», «Она без крыши над головой не останется, ей можно и не паниковать, а что будет с нами - не важно», - написали пользователи в комментариях.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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