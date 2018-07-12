Леонид Поляков: дисбаланс между работающими и пенсионерами приведет к катастрофе
12 июля 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Леонид Поляков заявил, что если не менять законодательство в пенсионной сфере, скоро это приведет к социально-экономической катастрофе. В данный момент число работников и пенсионеров достигло соотношения 6 к 5.
- Мы постепенно пришли к дисбалансу в соотношении занятого трудом населения и населения, которое получает пенсии, - уточнил он. – Если такая тенденция продолжится, это приведет к социально-экономической катастрофе.
В ответ на заявление, что эти цели невыполнимы, Леонид Поляков призвал не бояться ставить перед правительством амбициозные цели и простимулировать чиновников для работы в указанном направлении.
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