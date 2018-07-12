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Ульяновские и Краснодарские власти пойманы на нарушении законодательства
12 июля 2018, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Ульяновской области и Краснодарского края уличены в нарушениях законодательства о градостроительной деятельности. По данным Министерства строительства и ЖКХ, в ходе плановой выездной проверки в Агентствах архитектуры и градостроительной деятельности этих регионов выявлены нарушения, связанные с выдачей разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.
Проверка органов государственно власти в Ульяновской области проводилась в период с 29 марта по 12 апреля 2018 года, а в Краснодарском крае — в период с 4 по 18 июня 2018 года.
По итогам проверки проверяемых органов государственной власти составлены акты проверки и выданы предписания об устранении выявленных нарушений, - сообщает svpressa.ru. Обязанности по мониторингу их выполнения возложены на местные Департаменты разрешительной деятельности и контроля.
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