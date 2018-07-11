Челябинские металлурги отпраздновали день семьи, любви и верности

По доброй традиции в нашем районе прошел полюбившийся всеми праздник семьи, любви и верности. В парке «Металлург» им. О.И. Тищенко развлечение для себя нашел любой - для детей прошел конкурс детского рисунка на асфальте, семьи смогли принять участие в традиционном дефиле детских колясок, супружеские пары, которые прожили вместе уже много лет, получили благодарности и подарки.

Также на территории парка разместились выставки картин и поделок ручной работы. На пяти площадках были организованы различные тематические программы, игры, конкурсы и многое другое. Украшением праздника стала Танцевальная веранда, на которой прошло чествование более 230 лучших семей Металлургического района, а три пары смогли зарегистрировать свой брак в этот символичный день.

Также в этом году впервые был организован массовый флешмоб, в котором приняли участие все желающие. На протяжении всего мероприятия гости могли посетить мастер-классы, сделать памятную фотокарточку в фотобудке, и, конечно же, насладиться атмосферой тепла, дружбы и зарядиться летним настроением.

«Мне очень нравится, что у нас появляются новые традиции, которые связаны с православием, культурой, историей, с поддержанием института семьи. Люди приходят на такие праздники с удовольствием и мне приятно, что вместе мы делаем такие праздники еще более душевными, добрыми и масштабными, чтобы порадовать людей. Желаю каждому крепкого здоровья, взаимопонимания, радости! Берегите свои семьи, щедро дарите дорогим вам людям слова любви и нежности», - сказал Глава Металлургического района Сергей Кочетков. Он отметил, что Металлургический район делает абсолютно правильно, что уделяет такое большое значение этому празднику, ведь семья – это основанная ценность.

Одним из главных моментов праздника стало награждение Главой района семейных пар благодарностями и подарками за вклад в поддержание традиций и укрепления института семьи. После торжественной части мероприятия все пришедшие в парк смогли прогуляться и принять участие в различных конкурсах, организованных как для детей, так и для взрослых, чтобы жители района могли интересно и увлекательно провести досуг вместе со своей семьей.