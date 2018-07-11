СМИ: банки предоставят биометрические данные россиян коллекторам

Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России с 1 июля 2018 года. Биометрические параметры - изображение лица и голосовые слепки - сразу начали собирать банки. Источники в кредитных организациях сообщили, что теперь через год банки смогут предоставлять биометрические данные россиян коллекторам.

О том, что коллекторам предоставят доступ к ЕБС в следующем году для проверки должников, - пишут "Известия". По сведениям информаторов издания в банках, банки, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании.

По оценке экспертов, получение коллекторами ЕБС необходимо для упрощения процесса идентификации должника, снижения психологического дискомфорта между коллекторами и задолжавшим заемщиком и исключения ошибочных взысканий у добросовестных граждан.