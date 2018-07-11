Конгресс-холл «Таганай» построят точно к саммитам ШОС и БРИКС

В канун саммитов ШОС и БРИКС, которые запланированы в Челябинске в 2020 году, будет полностью сдан основной объект для проведения всех мероприятий - конгресс-холл «Таганай». Об этом рассказал глава региона Борис Дубровский на ИННОПРОМе.

Техническое задание на строительство объектов гласит, что конгресс-холл должен быть построен к концу 2019 года. Строители заверили, что работы идут полным ходом и они успеют в заданные сроки.

Как заявил глава региона Борис Дубровский, второй объект – 40-этажное здание общественно-делового центра из стекла на набережной реки Миасс - будет использовано в качестве места для проведения культурных мероприятий. Первая очередь согласно проекту будет сдана вовремя: к концу 2019-началу 2020 года.