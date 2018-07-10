Минтруд отчитался о поддержке закона о пенсиях более 60 регионами

Власти 61 региона направили в Государственную думу положительные отзывы об инициативе правительства повысить пенсионный возраст в России. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Кому из пенсионеров увеличат выплаты в августе

Топилин отметил, что отзывы еще не все собраны. Министр подчеркнул, что до 16 июля, когда они должны поступить в Госдуму до рассмотрения законопроекта в первом чтении, остается еще много времени.

«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», - прередает НСН слова министр.

О пенсионной реформе российское правительство сообщило 14 июня. Реформа повышает пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет - для женщин.