Минтруд отчитался о поддержке закона о пенсиях более 60 регионами
10 июля 2018, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]
Власти 61 региона направили в Государственную думу положительные отзывы об инициативе правительства повысить пенсионный возраст в России. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Топилин отметил, что отзывы еще не все собраны. Министр подчеркнул, что до 16 июля, когда они должны поступить в Госдуму до рассмотрения законопроекта в первом чтении, остается еще много времени.
«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», - прередает НСН слова министр.
О пенсионной реформе российское правительство сообщило 14 июня. Реформа повышает пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет - для женщин.
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