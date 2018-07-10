Собянин: Московское метро станет в три раза больше

Московское метро увеличится в три раза по сравнению с системой метрополитена 2010 года. Соответствующее заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник во вторник провел совещание с главой Минтранспорта Евгением Дитрихом и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Участники встречи, состоявшейся на платформе станции МЦК «Нижегородская», обсудили вопросы развития Московского транспортного узла до 2027 года.

В ходе совещания Собянин напомнил, что ранее в столице было введено в эксплуатацию Московское Центральное кольцо, в настоящее время масштабно строятся станции метрополитена. Кроме того, возводятся новые радиальные направления железной дороги. В результате реализации проекта «Московские центральные диаметры» подземное и наземное метро в три раза превысит систему метрополитена, которая была в 2010 году. Планируется, что к 2027-му рядом с метро будут жить 95% москвичей.

Также Сергей Собянин рассказал о создании нового транспортного каркаса столицы, который включит в себя около 2 тысяч км автодорог. В 2019 - 2023 годах будет построено около 485 км дорог и 100 искусственных сооружений. В период с 2024-го по 2027-й - еще 400 км. Также к этому сроку будет завершена ЦКАД, ее протяженность составит 328 км.