//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Панкратов-Чёрный получил травму ребер
- Актриса Мария Кожевникова наконец раскрыла имя младшего сына
- Анфиса Чехова пострадала на отдыхе в Греции
- Джордж Клуни попал под автомобиль во время каникул на Сардинии
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Собянин: Московское метро станет в три раза больше
10 июля 2018, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]
Московское метро увеличится в три раза по сравнению с системой метрополитена 2010 года. Соответствующее заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник во вторник провел совещание с главой Минтранспорта Евгением Дитрихом и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Участники встречи, состоявшейся на платформе станции МЦК «Нижегородская», обсудили вопросы развития Московского транспортного узла до 2027 года.
В ходе совещания Собянин напомнил, что ранее в столице было введено в эксплуатацию Московское Центральное кольцо, в настоящее время масштабно строятся станции метрополитена. Кроме того, возводятся новые радиальные направления железной дороги. В результате реализации проекта «Московские центральные диаметры» подземное и наземное метро в три раза превысит систему метрополитена, которая была в 2010 году. Планируется, что к 2027-му рядом с метро будут жить 95% москвичей.
Также Сергей Собянин рассказал о создании нового транспортного каркаса столицы, который включит в себя около 2 тысяч км автодорог. В 2019 - 2023 годах будет построено около 485 км дорог и 100 искусственных сооружений. В период с 2024-го по 2027-й - еще 400 км. Также к этому сроку будет завершена ЦКАД, ее протяженность составит 328 км.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Клинцевич и Джабаров ответили на заявления сенатора Кеннеди о российских властях
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Новый глава британского МИД никогда не занимался внешней политикой
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Видео «яростного боя ВСУ с ополченцами под Дебальцево» разоблачили в сети
//В мире
Тренера и детей, вызволенных из пещеры в Таиланде, везут в больницу на вертолете
//В мире
У медика, помогавшего пострадавшим в Эймсбери, полиция забрала автомобиль
//Новости партнеров
//Политика
//Общество
Минтруд отчитался о поддержке закона о пенсиях более 60 регионами
//Общество
Жалобу на запрет движения грузовиков по Крымскому мосту еще не рассмотрели
//В мире
Президент Федерации футбола Украины пришел в Раду в футболке сборной Хорватии
//Новости СМИ2
Актриса Мария Кожевникова наконец раскрыла имя младшего сына
//Общество
//Спорт
Врач сборной России рассказал, что вдыхали футболисты перед матчем с Хорватией
//Новости Redtram
//Политика
Песков: слова сенатора Кеннеди, посетившего Россию, "трудно понять"
//Общество
Возможно, мужчины в России не столь привлекательны
//Политика
Песков: Москва ожидает от Лондона "политического просветления"
//Политика
Кремль невысоко оценил вклад Бориса Джонсона в развитие отношений с РФ
//В мире
//Спорт
В Кремле рассказали, чего ожидают от сборной Англии в полуфинале ЧМ
//В мире
//В мире
Эксперт высказался о жестких словах американского сенатора насчет властей РФ
//Общество
Ученые-биологи разработали лекарство для продления молодости
//Общество
СКР: потерпевшим в Кемерово при пожаре в "Зимней вишне" угрожают
//Спорт
В Госдуме высказались о видеозаписи с хорватским футболистом Видой
//В мире
//Общество
Крымских военных обеспечили новой военной формой, а в жару - питьевой водой
//В мире
Покинувший армию ДНР Прилепин назвал время «основной схватки» вокруг Донбасса
//В мире
Нелегалы по паспорту болельщика бросились искать работу в России