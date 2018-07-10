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СКР с помощью мультика объяснил, за какие репосты в сети можно сесть в тюрьму
10 июля 2018, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранители популярно и доступно объяснили подросткам, за какие видеоролики и картинки, распространяемые в социальных сетях, можно получить уголовное наказание вплоть до лишения свободы.
В следственном управлении СКР по Алтайскому краю отметили, что в регионе возбуждаются десятки уголовных дел о преступлениях экстремистского характера с использованием Интернета. И большинство таких преступлений совершаются молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними.
На сайте краевого управления СКР опубликован мультфильм - анимационный видеоролик, направленный на профилактику экстремизма среди молодежи.
В мультфильме показан 16-летний подросток, который активно репостил в соцсетях видеоролики и картинки с избиением светлокожими людьми тех, кто отличается от них по цвету кожи или национальности.
Оказавшись в заключении Илья понял, что «хотел казаться смелым и независимым», но осознал: «люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, доброе к себе отношение и уважение, ведь человечество — это содружество разных культур, каждая из которых интересна и духовно богата».
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