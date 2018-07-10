СКР с помощью мультика объяснил, за какие репосты в сети можно сесть в тюрьму

Правоохранители популярно и доступно объяснили подросткам, за какие видеоролики и картинки, распространяемые в социальных сетях, можно получить уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

В следственном управлении СКР по Алтайскому краю отметили, что в регионе возбуждаются десятки уголовных дел о преступлениях экстремистского характера с использованием Интернета. И большинство таких преступлений совершаются молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними.

На сайте краевого управления СКР опубликован мультфильм - анимационный видеоролик, направленный на профилактику экстремизма среди молодежи.

В мультфильме показан 16-летний подросток, который активно репостил в соцсетях видеоролики и картинки с избиением светлокожими людьми тех, кто отличается от них по цвету кожи или национальности.

Оказавшись в заключении Илья понял, что «хотел казаться смелым и независимым», но осознал: «люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, доброе к себе отношение и уважение, ведь человечество — это содружество разных культур, каждая из которых интересна и духовно богата».