Беда на воде

На сегодняшний день из-за сильнейших паводков реки Кия и Читинка Забайкальского края вышли из берегов. В результате затоплены новые районы. У жителей села Шишкино вода затопила дома и огороды, уничтожен весь урожай.

Люди едва успевают спасать домашний скот, продукты и личные вещи. Для того, чтобы остановить движение воды, в ход пошла тяжелая техника, рабочие на тракторах строят между селом и рекой дамбу, передает ОТР.

Всего из-за разлива реки в зоне подтопления оказались три села, а также дачные участки возле Читы. Там в общей сложности живут более двух тысяч человек.

Реки опасны и для неопытных рыбаокв. Минувшим вечером на Усть-Илимском водохранилище Иркутской области очередная рыбалка завершилась трагедией. Гребная лодка «Казанка» перевернулась в 25 метрах от берега, 56-летний рыбак утонул, его сыну удалось вплавь добраться до берега, сообщает Телеинформ. Ни на одном из мужчин не было спасательных жилетов.

Сотрудники МЧС просят соблюдать меры безопасности при отдыхе на водоемах.