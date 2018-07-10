В Кемерово потерпевшим по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" начали угрожать. Угрожают коллеги начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, которого обвиняют в халатности. В Кемерово проходит заседание суда. 8 июля срок задержания Андрея Бурсина был продлён до 72 часов. Глава пожарного звена, тушившего ТЦ в Кемерове, не признает вину в гибели людей

Сегодня СКР попросил суд продлить меру пресечения до двух месяцев. Бурсин своей вины не признаёт.

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК Рустам Габдулин сообщил, что на потерпевших по делу о пожаре в "Зимней вишне" оказывается давление со стороны Бурсина, - передает РИА Новости.

Сами пострадавшие рассказали на заседании Центрального районного суда Кемерово, что опасаются за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье своих детей. По словам истцов, пожарные угрожают им, говоря: "Кто вам будет тушить пожары. Сами будете тушить".

По данным СКР, потерпевшим угрожают через соцсети. Примерно 20 мужчин - коллеги Бурсина - около суда фотографировали машины, на которых приехали потерпевшие, угрожали им. Представители потерпевших отметили, что лично Бурсин не оказывал давления.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.