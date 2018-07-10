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В Китае жители провинции Ганьсу устроили соревнование по поеданию перца чили
10 июля 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
Некоторые люди предпочитают острую еду. А 12 жителей Китая рискнули принять участие в конкурсе по поеданию перца чили. Мероприятие в уезде городского округа Цинъян провинции Ганьсу на юго-востоке КНР.
Участникам предстояло прожевать и проглотить как можно больше острого перца, сидя бочке с ледяной водой. Соревнования проходили в рамках Фестиваля огня и льда. В день конкурса в провинции Ганьсу стояла 40-градусная жара, - сообщает "Свободная пресса".
Некоторые участники прекращали участие в соревновании, не выдержав контраста между разгорающимся внутри пламенем от съеденного перца и ледяной воды снаружи. Победитель был награжден организаторами соревнований. Чем, китайские СМИ не уточнили.
Ученые недавно нашли новые достоинства перца-чили. Оказывается, он позволяет избавиться от ожирения и связанных с ним расстройств, в том числе нарушений в метаболизме глюкозы.
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