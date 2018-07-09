Мужчина забрался на крышу скоростной электрички «Ласточки», остановив движение
9 июля 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковных Химках произошел занимательный инцидент: мужчина средних лет по необьяснимым причинам залез на крышу скоростного поезда и просидел там до прибытия наряда полиции.
Неопытный зацепер забрался на крышу скоростной электрички «Ласточки», следовавшей из Клина в Москву, когда та остановилась на станции Химки, передает сайт Подмосковье сегодня. По словам очевидцев, мужчина ловко забрался на крышу последнего вагона и не собирался оттуда слезать. Проехаться зайцем так и не удалось.
Неадекватный пассажир бегал от охранников с полицией по крыше состава и что-то нецензурно бранился. Его оперативно сняли с поезда и отвели в отдел.
В результате, время отправления поезда было задержано на 30 минут.
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