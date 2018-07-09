Мужчина забрался на крышу скоростной электрички «Ласточки», остановив движение

В подмосковных Химках произошел занимательный инцидент: мужчина средних лет по необьяснимым причинам залез на крышу скоростного поезда и просидел там до прибытия наряда полиции.

Неопытный зацепер забрался на крышу скоростной электрички «Ласточки», следовавшей из Клина в Москву, когда та остановилась на станции Химки, передает сайт Подмосковье сегодня. По словам очевидцев, мужчина ловко забрался на крышу последнего вагона и не собирался оттуда слезать. Проехаться зайцем так и не удалось.

Неадекватный пассажир бегал от охранников с полицией по крыше состава и что-то нецензурно бранился. Его оперативно сняли с поезда и отвели в отдел.

В результате, время отправления поезда было задержано на 30 минут.