Какие профессии стали самыми популярными в этом году

В разгар вступительной кампании в вузы страны определяются лидеры и аутсайдеры среди профессий. Некогда популярные юристы и экономисты уступили место врачам.



Также упала популярность программистов, военных, маркетологов и рекламщиков. Фермеры и то опережают представителей этих специальностей. Прежде всего на решение абитуриентов повлияли заработки. Медицина стала успешным бизнесом и безжалостно высасывает деньги из карманов населения, и платить тут ты будешь по любому - умирать никто не хочет, а в чём-то другом можешь себе отказать.



Популярность профессии врача констатируют исследования "Левада-центра". Если раньше на выбор профессии оказывала влияние мечта или хотя бы призвание, то сейчас молодёжь хочет туда, где можно быстро срубить бабки.



Но времена и нравы меняются. Многие изменения происходят по кругу истории. Возможно, что сегодняшние лидеры рейтинга профессий завтра уступят место другим специальностям. Как говорили в советские время, все профессии нужны, все профессии важны.



