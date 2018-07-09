Синоптики пообещали, что жара вернется в Москву в июле
9 июля 2018, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Москве на этой неделе. По прогнозу специалистов по погоде, в первые два дня недели особой жары ждать не стоит. Температура воздуха составит не больше плюс 23-26 градусов, - сообщает m24.ru.
Но, как отметили в центре погоды "Фобос", местами в столице пройдут ливни и прогремят грозы. В среду уже можно готовиться с 30-градусной жаре. Роман Вильфанд, который теперь стал научным руководителем Гидрометцентра России, отметил, что погода в июле в столичном регионе будет соответствовать климатической норме как по температуре, так и по осадкам.
В минувшие выходные ливни подпортили выходные дачникам. Горожанам пришлось менять планы. Но к к финальному матчу ЧМ-2018 жара в Москве спадет.
Сегодня утром МЧС предупреждало москвичей и гостей столицы о сильном тумане с ухудшением видимости до 300–500 метров до 10:00 утра.
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