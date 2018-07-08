Владимир Познер: пенсионная реформа необходима, но власть это плохо объяснила

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер, при безмолвии президента Путина и его окружения по поводу ожидаемой пенсионной реформы, рассуждает в своём блоге на "Эхо Москвы" о том, как можно было бы провести эту реформу справедливо и эффективно.



По мнению Познера, власть плохо подготовилась к пенсионной реформе, которая, действительно, назрела, потому что пенсия должна быть такой, чтобы на неё можно было прилично жить, а не те постыдные суммы, которые получают люди сегодня. Человек, который всю жизнь работал и платил налоги, должен быть вознаграждён государством.



Познер видит несколько проблем в столь издевательской пенсии. Это низкие налоги, низкая производительность труда, огромное количество пенсионеров. Уменьшить их можно повышением пенсионного возраста. По словам журналиста, люди стали жить дольше, но рожать стали меньше. Стало быть количество налогоплательщиков не растёт. И главная проблема во всей этой арифметике - власть очень плохо объяснила людям, почему это необходимо.



