Ученые из Йельского университета в течении нескольких лет вели наблюдение за интеллектуальными способностями мужчин и женщин. И пришли к неожиданному заключению – умных мужчин мало, а вот женщин с высоким уровнем интеллекта, наоборот, слишком много. И теперь команда ведущих исследователей настоятельно советует умным женщинам рожать детей от глупых мужчин. Это крайне необходимо, иначе женщины рискуют совсем остаться без семей.

Большинство умных женщин хотят рядом с собой видеть достойного интеллектуала, способного улучшить генофонд и передать по наследству свой высокий уровень умственных способностей. Но дело в том, что таковых на всех женщин просто не хватает, поскольку умных представительниц прекрасного пола гораздо больше, чем интеллектуально развитых мужчин. Именно по этой причине многие дамы не могут найти свою половинку не рожают детей.

Ученые призвали умную прекрасную половину человечества обратить внимание на не очень умных мужчин, чтобы иметь шанс почувствовать радости материнства, пишет vladetime.ru