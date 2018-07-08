//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Басков опубликовал снимок с Аллой Пугачевой: "болеем всем сердцем и душой"
- Пугачева плакала, болея за сборную России: "Проигрыш иногда бывает и победным"
- Певец Шура стал бомжом, его выселяют из собственной квартиры
- Близкие Дениса Черышева шокированы готовностью Оли Бузовой выйти за него
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Ученые взывают к умным женщинам: "Рожайте только от глупых мужчин!"
8 июля 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Йельского университета в течении нескольких лет вели наблюдение за интеллектуальными способностями мужчин и женщин. И пришли к неожиданному заключению – умных мужчин мало, а вот женщин с высоким уровнем интеллекта, наоборот, слишком много. И теперь команда ведущих исследователей настоятельно советует умным женщинам рожать детей от глупых мужчин. Это крайне необходимо, иначе женщины рискуют совсем остаться без семей.
Большинство умных женщин хотят рядом с собой видеть достойного интеллектуала, способного улучшить генофонд и передать по наследству свой высокий уровень умственных способностей. Но дело в том, что таковых на всех женщин просто не хватает, поскольку умных представительниц прекрасного пола гораздо больше, чем интеллектуально развитых мужчин. Именно по этой причине многие дамы не могут найти свою половинку не рожают детей.
Ученые призвали умную прекрасную половину человечества обратить внимание на не очень умных мужчин, чтобы иметь шанс почувствовать радости материнства, пишет vladetime.ru
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Армия
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Маск уточнил детали плана по спасению в Таиланде команду футболистов из пещеры
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Близкие Дениса Черышева шокированы готовностью Оли Бузовой выйти за него
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Каждый второй россиянин заявляет, что не встречал неблагополучные семьи
//Общество
За это видео защитника сборной Хорватии Домагоя Виду могут отстранить от игр
//Общество
Медики советуют, от каких продуктов отказаться на зарубежных курортах
//Новости СМИ2
//Общество
На 22 км МКАД столкнулись грузовик и автобус, пострадавших эвакуировал вертолет
//Общество
«Бузова его прокляла», Рустам Солнцев о неудачах футболиста Тарасова
//Новости Redtram
//Спорт
Футболист сборной Хорватии Вида пошутил для украинских друзей: "Слава Украине"
//Спорт
«Одиночество Смолова», эта фотография стали хитом в соцсетях
//Общество
//Общество
//Общество
Стюардессы успешно приняли роды во время полета, родился мальчик
//В мире
В Таиланде начали операцию по спасению детей-футболистов из затопленной пещеры
//В мире
//Спорт
//Спорт
//Наука
//Спорт
Первый тайм между Россией и Хорватией завершился со счетом 1:1
//Спорт