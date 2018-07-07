РПЦ: доходы храмов снизились из-за ухудшения благосостояния прихожан

Из-за снижения покупательной способности населения России доходы храмов РПЦ уменьшились. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ухудшение благосостояния россиян можно заметить по продаже свечей, икон, по тому, какие молебны заказывают, рассказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

При этом в приходах, где активно работают священники, сейчас можно наблюдать больше новых людей. Появляются новые прихожане - благотворители и жертвователи.