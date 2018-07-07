Синоптики предупреждают о ливнях и грозах в Москве вечером 7 июля

7 июля жителей столичного региона ожидает облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня и особенно вечером пройдут краткие ливневые дожди. Местами прогремят грозы, предупреждают синоптики.

«Сегодня погоду в Москве будет определять влияние северо-атлантического циклона, сопровождаемого кучево-дождевыми облаками. Погода будет облачной с прояснениями. Высока вероятность локальной грозовой деятельности. Во второй половине дня и особенно в вечерние часы прольются скоротечные ливневые дожди. Местами прогремят грозы», - сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сегодня в Москве +22-24 градуса, в Подмосковье - +20-25. Эти температуры полностью соответствуют климатической норме июля для столичного региона. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.