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2,5 млн. подписей в 36 коробках против пенсионной реформы доставили в Госдуму
7 июля 2018, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]
Конфедерация труда России собрала 2 500 000 подписей россиян против пенсионной реформы. Все эти бумаги в 36 коробках уже переданы в Госдуму вместе с письмом к спикеру Володину с просьбой не рассматривать внесенный законопроект.
Вместе с тем, в Кремле организован неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе, куда вошла куча политтехнологов и экспертов для "отработки темы". Одна из главный идей — консолидировать все ведомства, управления и органы, чтобы сформировать общую "нужную" позицию по реформе, сообщает Telegram-канал «Как-то так».
А в партии «Единой России» уже началась «разъяснительная работа» в регионах. Руководство подготовило рекомендации для всех членов партии, как правильно агитировать за пенсионную реформу. Методички разослали депутатам Госдумы и в региональные отделения.
Актер и популярный блогер Стас Садальский уже высказался по этому поводу на страницах социальной сети. «Руководство «Единой России» подготовило аргументы в пользу повышения пенсионного возраста. Кто бы сомневался! Правильное и своевременное решение это конфискация имущества у активных участников ПЖиВ с последующим охранным арестом оных», - написал он в Instagram.
«Мракобесие происходит, как перед концом не нажрутся, не нахапаются. В 2019 ни один человек не выйдет на пенсию, вы представляете, какая экономия?!Начнут пилить эти деньги, рассовывать по карманам. Наживутся на нас и свалят из страны», «Даёшь вечную молодость с артритом, колитом, подагрой и маленькой зарплатой!», «В Катаре 35 лет назад один бедуин нашёл нефть и сделал всё население страны богатым и счастливым, в России есть газ, нефть, золото, алмазы и вся таблица Менделеева, где взять такого бедуина?», - пишут пользователи в комментариях
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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