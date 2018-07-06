70 подмосковных пар, проживших в браке 25 лет, наградят медалями за верность

68 семейных пар с большим стажем совместной жизни 25 лет и более будут награждены медалями "За любовь и верность". Праздник пройдет на территории храма Преображения Господня в Люберцах.

Праздничное мероприятие пройдет 8 июля в День семьи, любви и верности. Как отмечает сайт Подмосковье сегодня, более 1200 подмосковных пар планируют зарегистрировать брак в этот день.

В органах ЗАГС Московской области также пройдут чествования молодоженов и юбиляров семейной жизни.

"Во все времена в любом возрасте любовь и семья остаются важнейшими человеческими ценностями. Пусть для каждого День семьи, любви и верности станет хорошим поводом уделить внимание родным и близким, почувствовать себя по-настоящему счастливым", - цитирует издание слова начальника Главного управления ЗАГС Московской области Елены Филатовой.