В Москве избили актера Театра юного зрителя, известного по роли в сериале "Солдаты" Сергея Погосяна и актрису фильма "Доярка из Хацапетовки" Евгению Осипову. Актеры пострадали при разных обстоятельствах. Уснувшего на скамейке в Москве певца обокрали на крупную сумму

Сергей Погосян, исполнивший роль в сериале "Солдаты" пострадал в ночь на пятницу. 45-летнего Погосяна на Якиманке в центре Москвы ударил по лицу водитель автобуса. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта "1-й Бабьегородский переулок". Актер получил серьезную травму носа. Но отказался от медицинской помощи.

На место происшествия вызвали полицию. Опросив участников конфликта, полицейские доставили 31-летнего сотрудника Мосгортранса и пострадавшего в дежурную часть отдела полиции по району Якиманка для дальнейшего разбирательства, - сообщило Агентство "Москва". Пока неизвестно, что спровоцировало драку.

Сергей Погосян родом из Казахстана, 20 июля ему исполнится 46 лет. Актер работает в Московском театре юного зрителя, уточняет НСН.

Актриса Евгения Осипова после избиения один день провела в больнице. По сообщению СМИ, ее избил муж соседки на детской площадке. Звезда фильма "Доярка из Хацапетовки" обратилась в травмпункт. У нее оказалось сотрясение мозга. Осипову отвезли в больницу, - передает РЕН-ТВ. Но актриса пробыла в клинике только один день.

Ранее СМИ написали об ограблении певца Сергея Пенкина. Артист уверяет, что у него все в порядке, его вещи в целости и сохранности.