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В Москве избили актера сериала "Солдаты" и актрису фильма "Доярка из Хацапетовки
6 июля 2018, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве избили актера Театра юного зрителя, известного по роли в сериале "Солдаты" Сергея Погосяна и актрису фильма "Доярка из Хацапетовки" Евгению Осипову. Актеры пострадали при разных обстоятельствах.
Сергей Погосян, исполнивший роль в сериале "Солдаты" пострадал в ночь на пятницу. 45-летнего Погосяна на Якиманке в центре Москвы ударил по лицу водитель автобуса. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта "1-й Бабьегородский переулок". Актер получил серьезную травму носа. Но отказался от медицинской помощи.
На место происшествия вызвали полицию. Опросив участников конфликта, полицейские доставили 31-летнего сотрудника Мосгортранса и пострадавшего в дежурную часть отдела полиции по району Якиманка для дальнейшего разбирательства, - сообщило Агентство "Москва". Пока неизвестно, что спровоцировало драку.
Сергей Погосян родом из Казахстана, 20 июля ему исполнится 46 лет. Актер работает в Московском театре юного зрителя, уточняет НСН.
Актриса Евгения Осипова после избиения один день провела в больнице. По сообщению СМИ, ее избил муж соседки на детской площадке. Звезда фильма "Доярка из Хацапетовки" обратилась в травмпункт. У нее оказалось сотрясение мозга. Осипову отвезли в больницу, - передает РЕН-ТВ. Но актриса пробыла в клинике только один день.
Ранее СМИ написали об ограблении певца Сергея Пенкина. Артист уверяет, что у него все в порядке, его вещи в целости и сохранности.
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