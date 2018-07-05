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Московский стандарт выборов распространят на «дачные» избирательные участки
5 июля 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве утвержден стандарт «дачного» избирательного участка. Соответствующее решение приняла на своем выездном заседании рабочая группа Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами столицы.
В ходе заседания его участники смотрели образец «модульного» избирательного участка. Как отметил руководитель рабочей группы Алексей Шапошников, данная конструкция позволяет вести видеонаблюдение и следить за происходящим во время голосования. По словам Шапошникова, представленный образец полностью соответствует утвержденному в ходе выездного заседания стандарту загородного избирательного участка, а значит, московскому стандарту выборов.
Член рабочей группы Станислав Рачинский, в свою очередь, подчеркнул, что «модульный» участок обеспечит комфортное голосование на выборах мэра Москвы для тех, кто находится на дачах. Кроме того, конструкция полностью отвечает требованиям наблюдателей, которые намерены следить за процессом голосования.
Решение о создании «дачных» избирательных участков было принято Мосгордумой в мае. Выборы мэра российской столицы состоятся 9 сентября.
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