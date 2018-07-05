Россияне считают, что качество знаний школьников стало хуже из-за ЕГЭ
5 июля 2018, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]
После введения Единого государственного экзамена в стране качество образования стало ухудшаться. С таким мнением согласилось более 75% россиян, опрошенных ВЦИОМ.
Россияне уверены, что школьников «натаскивают только на прохождение тестов», из-за чего ухудшается качество знаний. При этом 57% опрошенных считают, что благодаря ЕГЭ многие учащиеся смогли поступить в престижные вузы страны.
Как выяснили социологи, 65% опрошенных придерживаются мнения, что отмена тестовой части в ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень знаний. С такой позицией не согласны 25% респондентов, - сообщает РИА Новости.
По данным ВЦИОМ, 45% россиян придерживаются позиции, что после введения ЕГЭ уровень коррупции не уменьшился при поступлении абитуриентов в вузы, 35% россиян думают иначе. Также по результатам опроса было отмечено, что более половины россиян (52%) уверены, что ЕГЭ избавил систему оценки знаний от субъективного фактора.
В опросе приняли участие более 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Методом опроса послужило телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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