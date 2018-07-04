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Предстоящие выходные обещают быть теплыми
4 июля 2018, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]
Предстоящие выходные обещают быть теплыми и скрасить холодные будни. Температура воздуха в столице будет колебаться около +20 градусов.
Самым прохладным днем семидневки выдалась среда – не выше +17- +19 градусов, передает НСН.
Пятого и шестого июля в столичном регионе ожидается до восемнадцати-двадцати трех градусов тепла. Ночью прогнозируется до двенадцати градусов, пишет сайт Подмосковье сегодня.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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