Предстоящие выходные обещают быть теплыми и скрасить холодные будни. Температура воздуха в столице будет колебаться около +20 градусов.

Самым прохладным днем семидневки выдалась среда – не выше +17- +19 градусов, передает НСН.

Пятого и шестого июля в столичном регионе ожидается до восемнадцати-двадцати трех градусов тепла. Ночью прогнозируется до двенадцати градусов, пишет сайт Подмосковье сегодня.