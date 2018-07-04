В какой вуз поступает выпускник, набравший 400 баллов по ЕГЭ

Выпускник Руслан Салимгареев, получивший максимальные 100 баллов по результатам четырех экзаменов, собирается стать ученым. Выпускник школы №179 набрал максимальные баллы по всем четырём предметам на Едином госэкзамене, которые ему нужны для поступления в вуз, - сообщает kp.ru. Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, сначала не поверил оценкам

Руслан сдавал русский язык, профильную математику, химию и биологию. А поступать юноша будет на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. Поступать на этот факультет Руслан решил только в 11 классе.

Он участвовал в олимпиадах по разным предметам, кроме биологии. С одной только Всероссийской олимпиады школьников — 10 дипломов. "Я не успел поучаствовать во Всероссийской олимпиаде по биологии, чтобы получить поступление без внутреннего экзамена. Ну и когда есть цель, то жить проще!", - поделился юноша с "Комсомольской правдой".

По признанию Руслана, он с детства увлекается биологией, но его привлекает и математика. Юноша сомневался, чему отдать предпочтение. Он надеется, что ему будет интересно заниматься наукой.