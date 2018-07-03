В Европе бушует эпидемия кори

Роспотребнадзор предостерегает россиян о распространении эпидемии кори по странам Европы и советует воздержаться от поездок в европейские страны.

Как уточняет портал News.ru, заболевание распространилось в 28 странах континента. В 76% случаев инфекция передаётся среди местных жителей. Эпидемия добралась и до Украины: с начала года от болезни погибли 11 человек, более 20 тысяч заразились. Единственный действенный способ защиты от заболевания – вакцинация.

За две недели до предполагаемой поездки в Европу гражданам России необходимо привиться от кори. Болезнь постепенно перебирается и на американский континент: вспышки кори зафиксированы в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США.