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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС
3 июля 2018, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]
Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС до 20%, а также о новых тарифах социальных взносов. Он вступит в силу со следующего года.
Правительство подсчитало, что, начиная с 2019 года, рост ставки НДС с нынешних 18% до 20% принесет в федеральный бюджет 620 миллиардов рублей ежегодно. При этом правительство намерено сохранить льготы по НДС. Пониженные ставки налога сохранятся для товаров социального назначения, продовольственных (за исключением деликатесов) и детских товаров, печатной продукции (за исключением рекламной), лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Кроме того, останутся нулевые ставки НДС для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.
Кроме того, законопроект предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30%. Тариф страховых взносов в пенсионный фонд предполагается установить в размере 22%, сообщает ТАСС.
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