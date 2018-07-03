Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС до 20%, а также о новых тарифах социальных взносов. Он вступит в силу со следующего года.

Правительство подсчитало, что, начиная с 2019 года, рост ставки НДС с нынешних 18% до 20% принесет в федеральный бюджет 620 миллиардов рублей ежегодно. При этом правительство намерено сохранить льготы по НДС. Пониженные ставки налога сохранятся для товаров социального назначения, продовольственных (за исключением деликатесов) и детских товаров, печатной продукции (за исключением рекламной), лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Кроме того, останутся нулевые ставки НДС для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Кроме того, законопроект предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30%. Тариф страховых взносов в пенсионный фонд предполагается установить в размере 22%, сообщает ТАСС.