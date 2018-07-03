Сегодня, 3 июля, глава региона Борис Дубровский оценил ход второго этапа реконструкции семейного парка "Рифей". После его окончания с осени этого года намечены работы по третьему этапу. Как преобразится парк?

Конно-спортивный клуб "Рифей" уже стал прекрасным местом притяжения для челябинцев. за последние месяцы здесь появилось множество благоустроенных мест для досуга и отдыха, и на этом строители останавливаться не намерены. Так, сегодня в парк приехал глава региона Борис Дубровский и оценил современный спортивный объект - воркаут-парк, который стал популярен в последние годы на Южном Урале.

Сейчас здесь идет второй этап реконструкции: ведутся работы по созданию мини-футбольного поля, беговых и тротуарных дорожек, поля для выездки лошадей. Эти работы закончатся в конце лета, а далее начнется третий этап.

Здесь будут построены шесть плоскостных площадок, будут реализованы другие креативные проекты. Согласно плану, в парке будет создан областной спортивно-тренировочный центр современного пятиборья, плавательный бассейн, велодорожки, роллерные трассы, конкурное поле с современным покрытием, стадион для занятий легкой атлетикой, универсальный игровой зал и зона для семейного отдыха горожан, веревочный парк, скалодром, скейт-парк, 35 единиц уличных тренажеров, теннисный корт, универсальная спортплощадка, организован прокат спортинвентаря. Парк открыт для частных инвесторов, а пока эксперты решают, как сделать здесь сплошное покрытие интернета.

Добавим, что парк абсолютно бесплатный и открыт круглогодично.