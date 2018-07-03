В Москве температура воздуха поднимется выше 20 градусов
3 июля 2018, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве во вторник, 3 июля, в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Юго-западный ветер подует со скоростью 5–10 метров в секунду, - сообщает m24.ru.
Как обещают синоптики, содержание кислорода и атмосферное давление будут соответствовать норме. Такая погода благоприятна для большинства людей и даже для тех, кто обладает метеочувствительностью.
Специалисты по погоде предупредили москвичей и гостей столицы, которых прибавилось в связи с чемпионатом мира по футболу, что среда, 4 июля станет самым холодным днём недели в Москве. Температура воздуха поднимется на более чем на 18 градусов.
Оставшуюся рабочую неделю будет дождливо, однако в выходные дни ожидается теплая погода.
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