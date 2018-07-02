Владимир Путин наградил губернатора Южного Урала

Благодарственным письмом наградил президент России Владимир Путин губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Почетную награду вручил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов.

- Я оцениваю награду, как высокую оценку, которую дал Южному Уралу президент России Владимир Владимирович Путин, - подчеркнул глава региона Борис Дубровский. - Для меня и моей команды - это огромная честь.

Во время двусторонней встреч они обсудили исполнение в регионе майских указов президента, а также предстоящее строительство ВСМ и объектов к саммитам ШОС и БРИКС.

- Южный Урал стабилен в социально-экономического плане, экономика региона уже второй год подряд демонстрирует темпы роста, которые выше среднего показателя по России, - подчеркнул глава региона.