//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Вера Сотникова потеряла контроль над собой на спектакле и разоралась на сцене
- Тото Кутуньо стало плохо, пришлось отменять концерт
- Галкин рассказал, как они с Пугачевой болели за сборную России
- Беременная Лера Кудрявцева опубликовала видео с трибуны "Лужников"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Введение электронных трудовых книжек в России может начаться с 2020 года
2 июля 2018, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство РФ одобрило введение электронных трудовых книжек. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомстам до 29 октября 2018 года подготовить законопроекты об электронных трудовых книжках.
Предполагается, что их внедрение будет проходить поэтапно и начнётся в январе 2020 года. Поручение дано по итогам заседания кабинета министров, состоявшегося 28 июня, - уточнила пресс-служба правительства.
Минтруду с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общероссийских объединений работодателей и общероссийских объединений профсоюзов поручено до 1 октября сформировать подходы, определить этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам.
Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Минпромторгу, Минтруду, Росархиву предстоит внести поправки в закон об архивном деле, в том числе с учетом внедрения электронной трудовой книжки, а также в закон об электронной подписи.
Премьер ранее сообщил, что работодатели должны будут начать передачу информации из электронных трудовых книжек в Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 января 2020 года. Медведев отметил, что благодаря электронным данным, передача сведений в ПФР станет более быстрой и удобной, информация надежно будет храниться в базе, уменьшатся затраты на кадровое производство.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Путин подписал указы о присвоении военным частям имена украинских городов
//Новости Гнездо.ру
//В мире
ВВС Великобритании нанесли удар по сирийской армии в провинции Хомс
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
Аксенов отреагировал на подпись Google Maps Крымского моста на украинском языке
//Спорт
Лоза высказал оригинальное мнение, почему сборная России выиграла у Испании
//В мире
//Новости партнеров
//Культура
//Общество
//Общество
//Политика
Названа причина страха Запада перед переговорами Путина и Трампа
//Новости СМИ2
//В мире
Депутат Верховной рады обвинил украинские власти в поддержке фашизма
//Общество
//В мире
Пранкеры разыграли главу СБУ, представляясь Аркадием Бабченко
//Новости Redtram
//Общество
Пять человек погибли при купании в море в Крыму за один день
//Политика
В Киеве раскрыли детали плана по «зачистке» российского Крыма
//Общество
В России вступили в действие поправки в закон о вождении в нетрезвом виде
//Спорт
Испанский полузащитник Андрес Иньеста заявил о завершении карьеры
//Общество
Милонов поддержал предложение после побед сборной России устраивать выходные
//В мире
Защитники Донбасса приготовились взорвать позиции армии Украины из-под земли
//Здоровье
//Общество
//В мире
Уничтожение российскими «Панцирями» напавших на Хмеймим дронов сняли на видео
//Общество
Крымский мост на картах Google Maps подписан на украинском языке
//Политика
//В мире
ВСУ атаковали ракетами силы ополченцев и сорвали «хлебное перемирие» в Донбассе
//Спорт
Путин следил за матчем России и Испании и 2 раза звонил Черчесову
//В мире
Почему Порошенко считает Канаду "самым искренним другом" Украины
//live
«Может ли быть эффективной борьба с коррупцией без конфискации?»