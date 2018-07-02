Введение электронных трудовых книжек в России может начаться с 2020 года

Правительство РФ одобрило введение электронных трудовых книжек. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомстам до 29 октября 2018 года подготовить законопроекты об электронных трудовых книжках.

Предполагается, что их внедрение будет проходить поэтапно и начнётся в январе 2020 года. Поручение дано по итогам заседания кабинета министров, состоявшегося 28 июня, - уточнила пресс-служба правительства.

Минтруду с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общероссийских объединений работодателей и общероссийских объединений профсоюзов поручено до 1 октября сформировать подходы, определить этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам.

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Минпромторгу, Минтруду, Росархиву предстоит внести поправки в закон об архивном деле, в том числе с учетом внедрения электронной трудовой книжки, а также в закон об электронной подписи.

Премьер ранее сообщил, что работодатели должны будут начать передачу информации из электронных трудовых книжек в Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 января 2020 года. Медведев отметил, что благодаря электронным данным, передача сведений в ПФР станет более быстрой и удобной, информация надежно будет храниться в базе, уменьшатся затраты на кадровое производство.