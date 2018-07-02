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В Москве открыто движение по Крылатскому мосту
2 июля 2018, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве открыто движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку и разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что Крылатский мост - это один из таких объектов Северо-Западной хорды.
Северо-Западная хорда – это 80 километров дорог, их строительство почти завершено, - сообщает m24.ru.
Новый Крылатский мост станет дублером старого. В результате на этом участке дороги станет вдвое больше полос: по каждому мосту движение транспорта организуют по трем полосам в одном направлении. Для пешеходов на мостах обустроили тротуары.
Крылатский мост длиной 282 метра начали строить в декабре 2016 года. Благодаря новому мосту устранено одно из "узких горлышек" на Северо-Западной хорде. Теперь планируется открыть балочный мост через шлюз № 9 Канала имени Москвы.
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