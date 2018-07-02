В Москве открыто движение по Крылатскому мосту

В Москве открыто движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку и разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что Крылатский мост - это один из таких объектов Северо-Западной хорды.

Северо-Западная хорда – это 80 километров дорог, их строительство почти завершено, - сообщает m24.ru.

Новый Крылатский мост станет дублером старого. В результате на этом участке дороги станет вдвое больше полос: по каждому мосту движение транспорта организуют по трем полосам в одном направлении. Для пешеходов на мостах обустроили тротуары.

Крылатский мост длиной 282 метра начали строить в декабре 2016 года. Благодаря новому мосту устранено одно из "узких горлышек" на Северо-Западной хорде. Теперь планируется открыть балочный мост через шлюз № 9 Канала имени Москвы.