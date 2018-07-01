Появились подробности захвата заложницы в продуктовом сетевом магазине "Дикси" в Москве на улице Большая Академическая. На данный момент известно, что женщина, которую захватил злоумышленник, освобождена. Она ранена, пострадавшую везут в больницу, - сообщает ТАСС. На место захвата заложников в "Дикси" прибыли сотрудники Росгвардии

По уточненной информации, мужчина захватил в заложники покупателя, - передает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на представителя торговой сети. Говорят, что этот мужчина - захватчик был уличен в воровстве в супермаркете.

Ранее поступила информация о том, что мужчина в нетрезвом состоянии захватил в заложники женщину и ранил её ножом. Злоумышленник требовал 300 тысяч рублей и вызвать силовиков.

На месте происшествия находятся все оперативные службы Москвы: полиция, Росгвардия, сотрудники Следственного комитета, МЧС, скорая помощь. Прибыл глава полиции Москвы Олег Баранов. Здание магазина оцеплено. Большая Академическая перекрыта для движения транспорта.

Проезд разрешен только общественному и специальному транспорту. Проход пешеходам по тротуару также запретили.