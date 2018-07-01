В России появились ограничения для "грязных" автомобилей
1 июля 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
В России с 1 июля начала действовать новая редакция Правил дорожного движения (ПДД). Согласно этим правилам, будут действовать ограничения на въезд автомобилей с грязным выхлопом.
Постановление правительства, подписанное год назад премьер-министром Дмитрием Медведевым, вводит ряд дорожных знаков, среди которых «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Этот знак запрещает движение автомобилей, экологический класс которых, ниже указанного значения.
Ограничения могут вводиться в районах с неблагоприятной экологической обстановкой, среди которых - российского производителя. Штраф за нарушение составит 500 рублей.
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