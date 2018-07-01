В России с 1 июля начала действовать новая редакция Правил дорожного движения (ПДД). Согласно этим правилам, будут действовать ограничения на въезд автомобилей с грязным выхлопом. Что нового появится в Правилах дорожного движения с 1 июля

Постановление правительства, подписанное год назад премьер-министром Дмитрием Медведевым, вводит ряд дорожных знаков, среди которых «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Этот знак запрещает движение автомобилей, экологический класс которых, ниже указанного значения.

Ограничения могут вводиться в районах с неблагоприятной экологической обстановкой, среди которых - российского производителя. Штраф за нарушение составит 500 рублей.